مكالمة هاتفية بين بايدن والسوداني ودعم الاقتصاد العراقي على رأس الملفات

2023/02/03 | 13:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي جو بايدن التزام الولايات المتحدة باتفاق الإطار الإستراتيجي مع العراق ودعم اقتصاده خلال مكالمة مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

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