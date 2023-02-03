الثلوج تغطّي شمالي العراق وتقطع الكهرباء عن عشرات القرى

2023/02/03 | 14:01 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدّت الثلوج المتساقطة أخيراً في محافظات شمالي العراق إلى تغطية مساحات كبيرة منها وقطع عدد من الطرقات وحرمان عشرات القرى من التيار الكهربائي.ومنذ أيام، تشهد المرتفعات، خصوصاً في محافظات دهوك وإربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق، تساقطاً كثيفاً للثلوج التي كستها بحلّة بيضاء.

وأفادت مديرية بلدية قضاء بينجوين في محافظة السليمانية بأنّ الثلوج قطعت الطريق الرئيسي بين القضاء والمحافظة.

وأوضحت، في بيان، أنّه "بسبب تساقط الثلوج بغزارة، تعذّر سير المركبات في الطريق الرابط بين قضاء بينجوين ومدينة السليمانية"، مشيرة إلى أنّ "فرق بلدية بينجوين هرعت بكامل إمكانياتها لفتح الطريق بعدما غمرته الثلوج".



ودعت البلدية المواطنين في القضاء إلى "عدم التوجّه إلى الطريق الذي يربط القضاء بالمحافظة إلا بعد عملية إزاحة الثلوج".

ويستمرّ تساقط الثلوج في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك، وقد صرّح مدير الطرقات والإعمار في المحافظة شيرزاد قادر بأنّ "الثلوج مستمرة في التساقط وقد بلغت سماكتها 50 سنتيمتراً"، لافتاً إلى أنّ "فرق إزالة الثلوج تعمل باستمرار لتنظيف الطرقات وتلافي الحوادث المرورية".

كذلك، تسبّبت كثافة الثلوج في انقطاع التيار الكهربائي عن 73 قرية في محافظة دهوك، بحسب ما بيّنته إدارة نقل وتوصيل الكهرباء في المحافظة.



وقد نقلت محطات إخبارية كردية محلية، عن مدير إدارة نقل وتوصيل الكهرباء في دهوك نامق علي، أنّ "الثلوج الكثيفة تعرقل عمل فرقنا، وما زالت جهودنا متواصلة لإعادة تغذية هذه القرى بالكهرباء".

كوردستان - كاني ماسيادامة خطوط الشبكة الكهربائية في كوردستان وسط تساقط كثيف لثلوج.و المواصلة على ادامة الشبكة الكهربائية.#العراق #كوردستان #أربيل #دهوك #حلبجة #كركوك #السليمانية pic.twitter.com/YUrp7ZbFSu

— مجتهد كوردستان☀️ (@MujtahidKURD) February 3, 2023

وبحسب ما جاء في آخر بيانات هيئة الأنواء الجوية في العراق اليوم الجمعة، فإنّ "الطقس في المنطقة الشمالية سوف يكون حتى يوم غد غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات أمطار متوسطة الشدّة بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها، فيما تنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق (اليوم)".

وتابعت الهيئة في بيانها أنّ "تساقط الثلوج سوف يستمرّ إلى بعد غد الأحد في بعض الأماكن، خصوصاً في أقسامها (مناطق العراق) الشمالية.



أمّا درجات الحرارة فسوف تكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، فيما ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

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