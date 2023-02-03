2023/02/03 | 14:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، الجمعة، مداهمة احد تجار المخدرات الخطرين في...

ظهرت المقالة تاجر مخدرات يقدم على الانتحار بعد مداهمته في ذي قار أولاً على المسلة.

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