2023/02/03 | 14:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، ضبط...

ظهرت المقالة السلطات الامنية تضبط مليون دولار معدة للتهريب الى كردستان أولاً على المسلة.

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