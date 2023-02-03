انتحر بعد محاصرته.. مداهمة احد تجار المخدرات الخطرين في ذي قار

2023/02/03 | 14:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات اليوم الجمعة، عن مداهمة احد تجار المخدرات الخطرين في ذي قار والذي اقدم على الانتحار بعد محاصرته.وذكر بيان للمكافحة تلقته ايرث نيوز انه “تواصل الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية تعقب ومتابعة تجار المخدرات والمتعاطين لهذه السموم”.واضافت “وفي عملية امتازت بالسرعة والدقة، شرعت مديرية مكافحة المخدرات في وكالة […]

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مداهمة احد تجار المخدرات الخطرين في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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