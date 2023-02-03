بايدن يبلغ السوداني بـ

2023/02/03 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعرب الرئيس الأميركي جو بادين، عن استيائه إزاء استهداف التحالف الدولي والأميركان في العراق وسوريا، فيما توعد الفصائل المسلحة بالرد.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ(بغداد اليوم) إن "بايدن أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بانزعاج وقلق الولايات المتحدة من عمليات استهداف التحالف الدولي والأمريكان في العراق وسوريا، مبينة أن "الجيش الأمريكي سيرد بقوة على أي استهداف يصدر من الفصائل المسلحة".

وأشارت المصادر الى أن "الهجوم الأخير على القوات الأمريكية في مدينة التنف السورية، نُفذ من الأراضي العراقية، وتسبب بخسائر مختلفة"، موضحة أن "الولايات المتحدة أبلغت العراق بضرورة حفظ الأمن وعدم السماح للفصائل المسلحة بتنفيذ عمليات ضد قوات التحالف في الأراضي العراقية والسورية".

وأوضحت المصادر أن "السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي التقت بالسوداني الأسبوع الماضي"، مضيفة "كما جرى اتصال هاتفي مشترك مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، حول نشاط الفصائل المسلحة ضد قواعد التحالف الدولي والجيش الأمريكي في العراق وسوريا".

تحرير: أ.غ

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