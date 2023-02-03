2023/02/03 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعادت وزارة التربية، اليوم الجمعة، نشر جدول الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2022 – 2023.

وذكر موقع الوزارة في منشور تابعته (بغداد اليوم) أن "وزارة التربية تُعيد نشر جدول الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2022 – 2023".

وفيما يلي الجداول كما وردت من الوزارة:

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