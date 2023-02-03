نائب: تشكيل لجنة مختصة للسيطرة على أسعار الصرف وإعادتها إلى سابق عهدها

2023/02/03 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، تشكيل لجنة مختصة للسيطرة على أسعار صرف الدولار وإعادتها إلى سابق عهدها.

وقال الساعدي : "نترقب نزول أسعار صرف الدولار خلال الأيام المقبلة" مبنيا ان "الأسباب التي أزمت الأمر أكثر توقف بعض التجار عن صرف الدولار".

وأشار الساعدي في حديث لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى "تشكيل لجنة مختصة تضم وزارة المالية والبنك المركزي للسيطرة على اسعار الصرف واعادتها الى سابق عهدها".

وتوقع الساعدي "عودة سعر الصرف خلال الشهر الحالي بأقل التقديرات وتقديم كامل الدعم للمواطنين بسبب تأثر السوق بهذه الأسعار".

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