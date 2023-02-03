مصطفى ناظم ينضم رسمياً إلى الشرطة

2023/02/03 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي الشرطة، تعاقده رسمياً مع مدافع منتخبنا الوطني ونادي الفيصلي الأردني مصطفى ناظم حتى نهاية الموسم.

وذكر النادي في بيان مقتضب أن ” الدوليّ مصطفى ناظم ينضم لكتيبةِ الدفاع عن اللقب”.

وسيلعب ناظم مع الشرطة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم على أن يعود بعدها للفيصلي الذي جدد عقده له قبل أيام.

وتنهي فترة الانتقالات في العراق في السادس من شباط الحالي.

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