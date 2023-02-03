ربما هي أصغر مركبة طيران.. شاهد كيف يمكن أن تجعل هذه الدراجة النارية الطائرة الحلم حقيقة

2023/02/03 | 15:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم شركة لصنع طائرات بدون طيار (درون) في ولاية يوتا الأمريكية بتطوير مركبة تشبه دراجة نارية طائرة.

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