"اضطراب ألعاب الفيديو".. إدمان يهدد الصحة العقلية للملايين

2023/02/03 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل سنوات بسيطة أضافت منظمة الصحة العالمية مرضا جديدا لقائمة الأمراض التي تعترف فيها فيما يسمى "التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشكلات المتعلقة بالصحة".

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