2023/02/03 | 15:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرسوم إيراني يلغي قيودا على إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/03 | 15:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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