2023/02/03 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نشر رئيس هيئة الضرائب الإيرانية داود منظور مرسوما حول إلغاء القيود الضريبية على الأفراد والكيانات القانونية عند إدخال العملات الأجنبية إلى إيران، وفقا لتقارير وكالة “تسنيم”.وقالت “تسنيم” الإيرانية: “ذكر رئيس مصلحة الضرائب الحكومية الإيرانية أن استيراد العملة (سواء كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تلغي قيودا على إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد المركز الخبري الوطني.

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