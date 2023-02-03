صحة كردستان ترسل 64 مواطناً من ضحايا القصف الكيمياوي للعلاج في إيران

2023/02/03 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة حلبجة ضمن إقليم كوردستان، موافقة وزير الصحة الكوردستاني، على تخصيص أكثر من (260) مليون دينار لمعالجة عدد من ضحايا القصف الكيمياوي.وذكرت المديرية، في بيان […]

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