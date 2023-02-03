السامرائي: نثمن مواقف المملكة الاردنية الهاشمية لدعم حكومة وشعب العراق

2023/02/03 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

ثمن زعيم تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، موقف المملكة الهاشمية الاردنية بدعم العراق حكومة وشعباً.

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "نثمن باعتزاز كبير الدور العربي عموما وموقف الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية وشخص جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على وجه الخصوص ".

وأضاف كما "نقدر عالياً جهودهم الاخوية الصادقة والمتميزة لدعم حكومة وشعب العراق".

وكان البيت الأبيض قد شهد، أمس الخميس، اجتماعا بين ملك الأردن عبد الله الثاني، ونائب الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، لبحث أوضاع المنطقة، بالتزامن مع قرب ارسال العراق لوفد رسمي الى واشنطن لبحث القيود التي فرضها الاحتياطي الفدرالي على الحساب العراقي.

وقال البيت الأبيض بحسب بيان رسمي ترجمته (بغداد اليوم)، إن "ملك الأردن عبد الله الثاني، شدد للمسؤولة الامريكية على ضرورة دعم استقرار وامن العراق في كافة المجالات".

تحرير: أ.غ

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