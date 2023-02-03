2023/02/03 | 15:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zx-23vo1sOQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المهرجان السينمائي السابع ضد الارهاب في اربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المهرجان السينمائي السابع ضد الارهاب في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).