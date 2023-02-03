الحشد يطيح بتاجري مخدرات شرقي الانبار

2023/02/03 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على تاجري مخدرات شرقي محافظة الانبار.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت قوة من استخبارات الفوج الثاني في اللواء 27 / المهمات الخاصة بالحشد الشعبي، من الاطاحة بتاجري مخدرات شرق الانبار".

واضاف أن "عملية القاء القبض تمت بواسطة كمين امني محكم في سيطرة التحدي، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهم مواد كرستال وعجلة سورنتو".

واشار الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات الاصولية بحقهما".

تحرير: أ.ق

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