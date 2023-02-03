انطلاق تظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على ارتفاع الدولار

2023/02/03 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خرج المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، بتظاهرة غاضبة احتجاجا على ارتفاع اسعار الدولار وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه "توافد المئات من المواطنين الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار".

وفي وقت سابق، تظاهر العشرات من المواطنين أمام مبنى البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد، للمطالبة بخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار.





وذكر مراسلنا، أن "المتظاهرين رفعوا شعارات تندد بسياسات حكومة محمد شياع السوداني الاقتصادية، وطالبوا رئيس الحكومة باتخاذ قرارات تعيد للدينار العراقي سعره الطبيعي".

وأضاف، أن "المتظاهرين هددوا بالتصعيد ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم".

يذكر أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ارتفع مؤخرا من 148 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي، إلى 170 في الأيام الأخيرة وانخفض اليوم إلى 161 ألفا.

تحرير: أ.ق

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