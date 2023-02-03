دراسة تكشف تأثير زراعة الأشجار في خفض وفيات موجات الحر

2023/02/03 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسجل العالم سنويا أرقاما متزايدة في

حالات الوفيات جراء موجات الحر، يدفعها

تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، إلا أن

دراسة حديثة لفتت إلى إمكانية خفض هذه

الأرقام بمعدل "الثلث" بمجرد تكثيف

زراعة الأشجار في ا

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