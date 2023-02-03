دراسة تكشف فائدة

2023/02/03 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة، أن معالجة انخفاض

مستويات فيتامين "د" بالمكملات

الغذائية، قد يقلل خطر محاولة الانتحار

لدى بعض الأشخاص.

وفي دراسة أجريت على أكثر من مليون من

المحاربين القدامى في الولايات

المتحدة، ونش

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