عند النساء.. نوع خطير من السرطان يكتشفه الألم المستمر

2023/02/03 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت دراسة طبية حديثة أن الألم المستمر

في الحوض أو الظهر عند النساء قد يكون

علامة على مرض خطير.

فمن المعروف أنه كلما كان تشخيص الإصابة

بالسرطان مبكرا، كان العلاج أكثر

نجاعة، لكن بعض أنواع المرض قد تظ

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