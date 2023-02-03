2023/02/03 | 16:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اقتراح من وزارة الثقافة لدعم الفنانين والمثقفين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9omlz-GGxT0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اقتراح من وزارة الثقافة لدعم الفنانين والمثقفين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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