انتقد أوضاع الطارمية.. لاصقة تستهدف منتسباً شمالي بغداد

2023/02/03 | 16:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باستهداف عجلة منتسب في الحشد العشائري بعبوة لاصقة في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

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