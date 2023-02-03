2023/02/03 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

جدد اتحاد الغرف التجارية، الجمعة، التزامه بسعر الصرف الرسمي، مؤكداً عدم وجود بيع خارج المنصة الإلكترونية.

وقال رئيس الاتحاد عبد الرزاق الزهيري لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الاتحاد ملتزم بسعر الصرف، ودعا جميع التجار بالتوجه الى المنصة الالكترونية"، مؤكداً أن "التعامل مع المنصة موضوع حتمي ونهائي، ولا يوجد بيع خارج المنصة".

وبين أن "التعامل مع المنصة سهل وبسيط"، موضحاً أنه "في حال امتلك التاجر شركة فإن بالإمكان التعامل مع المنصة، أما في حال عدم امتلاكه لشركة فإن غرفة التجارة تكفل له الشراء عبر المنصة ولغاية مئة ألف دولار".

وأضاف أن "الاتحاد يرغب بأن يكون التعامل واضحاً سواء مع التجار أو المستوردين، وأن تكون هناك شفافية واضحة في العمل"، مؤكداً أن "الحكومة وضعت أقل نسبة ضريبة وجمارك في تاريخ العراق على مدى السنين الماضية".

وأشار الى أن "الجمرك على الحاوية الصغيرة يكون مليوني دينار والضريبة 25% أما الحاوية الكبيرة فيكون الجمرك عليها أربعة ملايين دينار والضريبة 25%".

وشدد الزهيري على أن "هذه الإجراءات ستعطي للعراق قوة وثبات أمام دول العالم بأن هناك أموالاً صحيحة ونظيفة، وبالتالي سيتم استقبال أكبر عدد من الشركات"، مؤكداً أن "الإجراءات الحكومية تهدف إلى منع تهريب ملايين الدولارات".

ونوه الى أن "الكثير من التجار في العراق ملتزمون بسعر الصرف الرسمي وهو (1470) دينار للدولار الواحد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الغرف التجارية: ملتزمون بسعر الصرف الرسمي ولا يوجد بيع خارج المنصة الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الغرف التجارية: ملتزمون بسعر الصرف الرسمي ولا يوجد بيع خارج المنصة الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).