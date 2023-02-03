توجه حكومي لإنشاء خط سكة حديد من مدينة بسماية إلى مركز بغداد

2023/02/03 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، اليوم الجمعة، عن التوجه لإنشاء محطة سكك وتسيير قطار من بسماية إلى داخل مركز بغداد، فيما حددت موعد المباشرة بتأهيل “طرق الموت”.

وقال وكيل الوزارة جابر الحساني للوكالة الرسمية إن “هناك خطة وضعت في نهاية عام 2022، بالاشتراك مع أمانة بغداد ومحافظة بغداد لتخفيف الزخم المروري داخل العاصمة”، مبينا، أن “الخطة تمثلت في إضافة طرق داخل بغداد وإكمال الحلقية وتنفيذ مجسرات وأنفاق إضافة إلى خط قطار يمتد من بسماية إلى داخل بغداد”.وأضاف، أن “مجسرات طريق محمد قاسم تخضع للصيانة وليس هنالك خطورة”، مشيرا إلى، أن “أمانة بغداد ستكمل جميع أعمال الصيانة ولا يوجد أي تحذير”.وذكر، أن “المشاريع التي وصلت نسبة إنجازها أكثر من 70 بالمئة تبلغ نحو 10 في طرق بغداد وخارجها”، لافتا إلى، أن “هذه المشاريع عبارة عن حيوية وطرق شريانية بين المحافظات”.وبشأن تأهيل طرق الموت، ذكر الحساني، أن “المباشرة بتأهيل طرق الموت ستكون مع تشريع الموازنة”، موضحا، أن “هذه الطرق هي (الكوت – العمارة)، فضلا عن مداخل بغداد التي تضررت طرقها وتسبب حوادث مرورية وخاصة مدخل بغداد التاجي، فضلا عن طرق في الموصل والتي تمت المباشرة بها، بضمنها طريق بدرية”.وذكر، أن “الطرق الموجودة جنوبا والتي تسمى بطرق الموت تشمل طريق (الناصرية –الجبايش) إضافة إلى طرق المرور السريعة”، لافتا إلى، أن “أعمال الصيانة متواصلة بالطريق الدولي من بغداد باتجاه مدينة الرمادي غربا”.وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، أنه “ستتم المباشرة بتأهيل ما تسمى بطرق الموت من خلال إعداد خطط على مستوى المحافظات”.

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