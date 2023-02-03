انطلاق تظاهرات وسط بغداد احتجاجاً على ارتفاع الدولار

2023/02/03 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر عدد من المواطنين، الجمعة، في ساحة التحرير، وسط بغداد، احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار.

وفي وقت سابق، تظاهر العشرات من المواطنين أمام مبنى البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد، للمطالبة بخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

وكانت دعوات انطلقت قبل أيام تحشيدا لهذه التظاهرة، فيما بدا تأثير ارتفاع الدولار واضحاً في جميع التعاملات التجارية وحالة شلل اقتصادي اصابت السوق العراقية واثرت بشكل مباشر على المواطن يقابلها اجراءات حكومية خجولة في مواجهة هذا الوضع.

وارتفع سعر الصرف في السوق السوداء خلال الأيام الماضية لمستوى قياسي، تجاوز 175 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين أبقت السلطات على سعر الصرف في البنك المركزي.

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