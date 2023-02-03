2023/02/03 | 17:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: انطلقت، مساء اليوم الجمعة، تظاهرات نظمها المئات من المواطنين في العاصمة...

ظهرت المقالة تظاهرات في بغداد وذي قار تطالب بخفض سعر الدولار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات في بغداد وذي قار تطالب بخفض سعر الدولار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات في بغداد وذي قار تطالب بخفض سعر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).