2023/02/03 | 17:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، صدور أمر باستقدام قائممقام قضاء خانقين...

ظهرت المقالة النزاهة تستقدم قائمقام خانقين بعد اختفاء 900 كرفان في مجمع للنازحين أولاً على المسلة.

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