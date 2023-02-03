2023/02/03 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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بتهمة المحتوى السيء..



القبض على 6 اشخاص بمناطق متفرقة

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