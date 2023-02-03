النصر: سبب واحد وراء ارتفاع الدولار.. والعراق مازال في البند السابع

2023/02/03 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد ائتلاف النصر، اليوم الجمعة، سبب ازمة الدولار في العراق بشكل مباشر، فيما أشار إلى أن البلاد لاتزال تحت البند السابع.

وقال القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موقف ائتلافه كان واضحًا وثابتًا في رفض رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في زمن حكومة الكاظمي لانه يدرك تداعياته السلبية وما حصل بعد ذلك تبين مصداقية توقعاتنا".

واضاف، أن "حكومة السوداني ملزمة باحتواء أزمة الدولار وعدم دفعه للاعلى في الاسواق"، لافتا إلى أن "السبب المباشر في ازمة الدولار الاخيرة هي التهريب وهذا الامر لايختلف عليه اثنان".

واشار الى ان "واشنطن لديها سطوة على الدولار ولايزال العراق يعاني من بقائه تحت البند السابع لذا فان الفيدرالي الامريكي فرض شروطا على الدولة من اجل ايقاف التهريب من خلال اعتماد منصة محددة لحركة الدولار الخارجية".

واعتبر أنه "على الحكومة ان تجد حلولا داخلية لازمة الدولار وان لاتعتمد على واشنطن في هذا الاتجاه من خلال معالجة حقيقية لملف التهريب لانه سيقود الاسواق الى ضرر بالغ ينعكس على ملايين العراقيين وان تفضل القوى السياسية المصلحة الوطنية في دعم الاقتصاد لان خلاف ذلك سنكون امام مطبات كبيرة اذا ما استمرت ازمة الدولار في الارتفاع".

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