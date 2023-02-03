رصد أمريكي ينبه السوداني: أزمة الدولار تنبئ بإفلاس مصارف واندلاع احتجاجات

2023/02/03 | 17:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية،

أزمة الدولار في العراق، وكيف فتحت

"سرقة القرن" عيون المسؤولين الأمريكيين

على حجم الفساد القائم، إذ أن عمليات

نقل الدولار تتم بكمايات كبيرة إلى خارج

البلاد، وذلك من خ

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