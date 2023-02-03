البابا فرنسيس يصل جنوب السودان للدعوة إلى السلام غداة هجوم دامٍ

2023/02/03 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل البابا فرنسيس، الجمعة، إلى جنوب السودان في زيارة تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى الدعوة للسلام والمصالحة في الدولة الفتية التي ترزح تحت وطأة حرب أهلية وفقر مدقع.

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