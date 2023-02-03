الأمن الوطني يلقي القبض على تجار وأصحاب شركات يهربون العملة ويتلاعبون بالأسعار

2023/02/03 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني اليوم الخميس، اعتقال عدد من اصحاب الشركات الكبيرة المتهمة بالتلاعب وتهريب العملة الصعبة، مؤكدا ان العمليات ستبقى مستمرة حتى اعتقال جميع الاهداف.

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