تكافح لكي تنام ليلا.. نصائح ستجعلك منتصرا

2023/02/03 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني الكثر عند الخلود إلى السرير من

صعوبة حقيقية بالنوم، رغم كل محاولات

إجبار أنفسهم على ذلك.

وفي هذه الرحلة الصعبة، لابد من حلول

تسهل المهمة وتجعلها أكثر يسرا للحصول

على قسط كاف من الراحة.

وفيما ي

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