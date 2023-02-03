استقطاعات بطاقات الرواتب تأخذ 40 مليار دينار شهريًا من المواطنين دون ضوابط معلنة

2023/02/03 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

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لاتقتصر الرسائل التي تفسد فرحة الموظفين والمتقاعدين شهريًا على تلك التي تبلغهم بحجم الاستقطاعات نتيجة استلام رواتبهم عبر البطاقات الالكترونية، بل تصلهم بين الحين والاخر وبلا مناسبة رسائل استقطاعات بمبالغ مختلفة وتحت مبررات "فضفاضة" وغير واضحة.

ولا توفر بطاقات الدفع الالكترونية في مواقعها الرسمية تعلميات واضحة بحجم الاستقطاعات وانواعها والمفروضة على حاملي بطاقات الدفع الالكتروني وتوطين الرواتب، ويمكث حاملو هذه البطاقات تحت رحمة الاستقطاعات المفاجأة.

ووصلت رسائل لعدد من حاملي بطاقات الكي كارد الموطنين رواتبهم على مصرف الرافدين، فضلا عن حاملي بطاقات الماستر كارد "سويج" الموطنين رواتبهم على مصرف الرشيد، تبلغهم باستقطاعات تبلغ 150 إلى 200 دينار، بعضها لم يتم الكشف عن سبب هذا الاستقطاع وما معنى هذه العمولة، وبعضها بررت بانها عمولة "ادارة البطاقة" ومن غير المعروف ما الذي تعنيه الشركة بادارة البطاقة بالضبط، وكم مرة تستقطع هذه العمولة وما اذا كانت تستقطع بشكل شهري ام سنوي.

ولعل قلة المبلغ المستقطع تدفع بالكثيرين الى السكوت او عدم الاكتراث او التساؤل عن سبب هذه الاستقطاعات، وهي نقطة القوة التي تجعل اصحاب شركات بطاقات الدفع الالكتروني مستمرة باستقطاعاتها والتكتم عن كشف اليات وانواع الاستقطاعات، الا انه عند معرفة أن هنالك مايقارب الـ8 ملايين حامل للبطاقة بين موظفين ومتقاعدين ومتقاضي رواتب حماية اجتماعية، فان استقطاع 100 دينار فقط شهريًا، سيكون هنالك 800 مليون دينار شهريًا تستقطع بلا مبرر واضح.

اما عند احتساب الاستقطاعات التي تأتي مع دفع الرواتب، فأن معظم حاملي هذه البطاقات لايعرفون كيف وكم يستقطع منهم شهريًا.

وغالبًا يتم استقطاع 4 الاف دينار عراقي بشكل مباشر عند نزول الراتب من كل مواطن، ويقسم هذا المبلغ بين بلغ ادارة حساب، ومبلغ يستقطعه المصرف ومبلغ تستقطعه الشركة فور ايداع الراتب بالبطاقة، وبعد ذلك، فأن المبلغ المتبقي سيخضع لاستقطاع تبلغ قيمته 0.003 من قيمة الراتب المتبقي.

وللمثال، فأن من يبلغ راتبه مليون دينار، سيتم استقطاع 4 الاف دينار عراقي فور نزول الراتب، ومن ثم يتبقى 996 ألف دينار، يتم استقطاع مانسبته 0.003 من المبلغ المتبقي عند القيام بحسبه من البطاقة، أي مايقمته 3 الاف دينار، ليكون مجموع المبلغ المستقطع 7 الاف دينار عراقي.

وباحتساب وجود 8 ملايين بطاقة، وباحتساب اقتطاع 5 الاف دينار من كل بطاقة كمعدل باعتبار ان الرواتب تتباين من راتب الى اخر، فأن ناتج الايراد المتحقق لبطاقات الدفع الالكتروني تبلغ 40 مليار دينار شهريًا.

ويرصد مواطنون وجود استقطاعات تصل لـ10 الاف دينار لكل مليون دينار وليست 7 الاف دينار فقط، وهو مايعني وجود استقطاعات اضافية تحت أبواب غير معروفة ولامعلومة، وتتكتم الشركات عن اعلانها وايضاحها بشكل شفاف للمواطنين.

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وتؤكد وكالة بغداد اليوم أن حق الرد مكفول عن ما ذكر في التقرير اعلاه.

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