سياسي: أزمة الدولار تعقدت وجهات سياسية متورطة.. على السوداني زيارة واشنطن بنفسه

2023/02/03 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، اليوم الجمعة، أن ازمة الدولار وصلت لمراحل معقدة، مشددا على ضرورة توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال يزيدي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك جهات سياسية لها مشاركة داخل الحكومة تسعى لإضعاف السوداني عبر أزمة الدولار".

وأضاف أن "المسألة بدأت تتعقد ولاحل لها إلا بزيارة العاصمة الأمريكية وتلبية شروط البنك الفيدرالي، لأن الصعود المستمر سيخلق مشاكل عديدة، والمواطن لن يسكت عن قوت يومه".

وبدأت اسعار الدولار تصل لمراحل غير مسبوقة بتحطيم ارقام قياسية فاقت الـ175 ألف دينار لكل 100 دولار، بالتزامن مع ارتفاع اسعار السلع والبضائع بشكل كبير وعجز الحكومة عن جلب التجار لشراء الدولار بسعره الرسمي من البنك المركزي، فيما بدات عدة محافظات بتنظيم تظاهرات غاضبة على ارتفاع الدولار واسعار السلع.

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