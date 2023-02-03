2023/02/03 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، توفير خدمة مراجعة أطباء مجانية للمستفيدين من الاعانة الاجتماعية في بغداد من سكنة جانبي الكرخ والرصافة وفي مختلف الاختصاصات.

وقال رئيس الهيئة احمد الموسوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان الوزير أحمد الاسدي، وجه ان تكون هناك خدمات طبية بالإضافة الى الخدمات التي تقدمها الهيئة والخدمة الان متوفرة بالاختصاصات التالية لسكنة جانب الرصافة (اسنان , جراحة عامة , أطفال, نسائية وتوليد, اختصاص كسور استشاري , جراحة الصدر , استشارية جراحة الصدر, استشارية القلب المفتوح , اختصاصي الجهاز التنفسي , تشوهات القلب للأطفال , باطنية , جراحة عامة , جلدية , حديثي الولادة , نسائية وتوليد تجميلية)".

واضاف ان "الخدمة متوفرة بالاختصاصات التالية لسكنة جانب الكرخ (أطفال، مجاري بولية، قسطرة , جراحة بولية, باطنية و قلبية , نسائية و توليد , امراض القلب , امراض الغدد الصماء والسكري , استشارية امراض تنفسية , جملة عصبية , اورام السرطان , اختصاص تخاطب".

ودعا المستفيدين الراغبين بالعلاج الى التواصل مع قسم الخدمات الاجتماعية في الهيئة لإحالتهم الى الأطباء وحسب الاختصاصات المذكورة أعلاه عبر الاتصال على الرقم (07734278627) وخلال أوقات الدوام الرسمي حصرا

وتؤكد الوزارة ان خدماتها الاجتماعية لن تتوقف وسيتم الاعلان عن المزيد منها في الأيام المقبلة خدمة للشرائح المستفيدة من ابناء شعبنا الكريم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحماية الاجتماعية تعلن توفر رعاية طبية مجانية للمستفيدين من خدماتها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحماية الاجتماعية تعلن توفر رعاية طبية مجانية للمستفيدين من خدماتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).