2023/02/03 | 20:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OA-xzDlrjug

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الخالق صبيح وزيد عبد الزهرة لاعبا الكيك بوكسينج | ظهيرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الخالق صبيح وزيد عبد الزهرة لاعبا الكيك بوكسينج | ظهيرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).