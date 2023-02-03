الأمن الوطني يطيح بتجار وأصحاب شركات يهربون العملة

2023/02/03 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على شبكة مختصة بتهريب العملة والتلاعب بالأسعار في بغداد.

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