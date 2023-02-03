توقف القطارات عن العمل في بريطانيا

2023/02/03 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر معلومات عن حركة القطارات في محطة كينغز كروس في لندن في 2 كانون الثاني/يناير 2023 قبل الاضراب.© ا ف ب/AFP ايزابيل انفانتيس لندن (أ ف ب) – تعطّلت حركة القطارات الجمعة في بريطانيا حيث يطالب عمّال السكك الحديد بزيادة أجورهم وبظروف عمل أفضل، في حين لم يتراجع زخم التحرّكات الاجتماعية في […]

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