2023/02/03 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

جدد رئيس دولة الامارات العربية محمد بن زايد ال نهيان، اليوم الجمعة، دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة الامارات، فيما وعد السوداني بتلبية الدعوة قريبًا.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تلقى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

واضاف البيان انه "جرى خلال الاتصال التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

واشار الى ان بن زايد جدد خلال الاتصال، "دعوة رئيس مجلس الوزراء لزيارة الإمارات العربية، من أجل المزيد من التعاون الثنائي، مؤكداً الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها".

من جانبه، شكر السوداني هذه الدعوة، مشيراً إلى "حرص العراق على إقامة شراكات بنّاءة مع الأشقّاء، وأهمية التباحث في تطورات المنطقة، ووعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).