قائد عمليات ديالى يكشف نتائج المرحلة الاولى من مكافحة التهريب

2023/02/03 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الجمعة، عن نتائج المرحلة الاولى من عملية مكافحة التهريب.

وقال عمران في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مكافحة التهريب في ديالى اولوية بالنسبة لنا وتم وضع خطة شاملة تتضمن مراحل متعددة بالتنسيق مع الاجهزة الساندة من اجل قطع كل طرق التهريب المارة في المحافظة”.

واضاف، ان “6 شبكات متخصصة بالتهريب تم الاطاحة بها واعتقال افرادها في الاشهر الاخيرة ضمن المرحلة الاولى من مكافحة التهريب في ديالى لافتا الى ان تفكيك الشبكات جهد امني كبير لانه تطلب رصد ومتابعة ونصب كمائن”.

واشار الى ان “التهريب في ديالى انتهى ومساعينا مستمرة في تعقب اي مؤشر او معلومات تقود الى اي محاولة”.

وعانت ديالى من ظاهرة التهريب لسنوات في ظل تورط جهات متنفذة بها ناهيك عن خطورتها على الاقتصاد الوطني”.

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