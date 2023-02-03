واعداً بتلبيتها.. السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة الامارات

2023/02/03 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال، بحسب بيان لمكتب السوداني، “التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها”.

وجدّد الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال، دعوة رئيس مجلس الوزراء لزيارة الإمارات العربية، من أجل المزيد من التعاون الثنائي، مؤكداً الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها.

وشكر السوداني هذه الدعوة، مشيراً إلى حرص العراق على إقامة شراكات بنّاءة مع الأشقّاء، وأهمية التباحث في تطورات المنطقة، ووعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

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