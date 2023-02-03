تلقى دعوة لزيارة الامارات.. بن زايد يهاتف السوداني ويبحثان

2023/02/03 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، اتصالاً

هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية

المتحد محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال التباحث في العلاقات

الثنائية بين البلدين الشقيقي

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