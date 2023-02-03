البنتاغون يرفض ادعاءات بكين بأن المنطاد الصيني ليس للتجسس

2023/02/03 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، المزاعم الصينية التي أشارت إلى أن المنطاد الذي دخل أجواء الولايات المتحدة، الخميس، لم يكن لأغراض التجسس.

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