2023/02/03 | 21:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما سبب التباين بين تصريحات مكتبي السوداني وبايدن؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: FG52POtWOgQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما سبب التباين بين تصريحات مكتبي السوداني وبايدن؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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