2023/02/03 | 21:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FG52POtWOgQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما سبب التباين بين تصريحات مكتبي السوداني وبايدن؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما سبب التباين بين تصريحات مكتبي السوداني وبايدن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).