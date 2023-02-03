2023/02/03 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق في إشارة إلى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم أمس الخميس في التأكيد على أهمية استقرار العراق للمنطقة

وزارة الخزانة الأمريكية تبدي استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة

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