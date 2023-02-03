مطار بغداد يوضح تفاصيل حريق لطائرة قادمة من مطار النجف

2023/02/03 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت ادارة مطار بغداد الدولي اليوم الجمعة، ملابسات حدوث حريق في طائرة تابعة لشركة فلاي بغداد والمتوجهة من مطار النجف الى مطار المدينة.

وقالت ادارة المطار، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تود أن توضح للرأي العام وللمسافرين الكرام بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من حدوث حريق لطائرة فلاي بغداد المتوجهة من مطار النجف الأشرف إلى مطار المدينة فتبين أنه عارض حريق خاطئ في قمرة العفش الخلفي للطائرة ".

وبينت الادارة في بيانها أن "قائد الطائرة قام باتباع السياقات الصحيحة والهبوط في مطار بغداد الدولي لغرض الكشف على العارض"، مؤكدة بأن "قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي الذي يعد الجهة المعنية بخصوص ذلك، وبعد مراجعة أوراق العمل الفني وإجراء الاختبار اللازم من قبل المهندس الأرضي على منظومة الحريق في قمرة العفش تبين أن المنظومة تعمل بشكل صحيح، حيث تم تدوين كافة البيانات الفنية المطلوبة في السجل الفني للطائرة والسماح للطائرة بالطيران من جديد ".

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