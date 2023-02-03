مناشدات للسوداني من 3 مناطق في بغداد للتدخل وانهاء استغلال أصحاب المولدات الأهلية

2023/02/03 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أطلق مواطنون في عدد من مناطق الكرخ بالعاصمة بغداد اليوم الجمعة مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الامير الشمري، بأن يتم التعامل مع تسعيرة المولدات الاهلية المرتفعة التي يفرضها اصحاب المولدات عليهم بالتزامن مع ارتفاع الدولار وارتفاع كلفة المعيشة.

وقال عدد من المواطنين من اهالي مناطق حي العامرية وحي الخضراء وحي الجهاد، انهم يتطلعون لتدخل رئيس الوزراء ووزير الداخلية تجاه استغلال اصحاب المولدات الاهلية في هذه المناطق، حيث فرضوا سعر الامبير بواقع 25 ألف دينار للأمبير الواحد، بالرغم من ارتفاع اسعار الدولار وزيادة كلفة المعيشة مع ارتفاع انواع السلع المختلفة.

وطالبوا بأن لاتنشغل الدولة بمحاسبة التجار فقط ونسيان أهم قطاع في حياة المواطنين وهي الكهرباء واستغلال اصحاب المولدات لانشغال الحكومة بأزمة الدولار والتجار المضاربين.

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