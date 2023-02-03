الدينار دار نار والدرهم دار هم والدولار دار ماذا؟

2023/02/03 | 21:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

في التراث الاسلامي وخصوصا الشيعي

تفسير الاسماء يكون بالكلمات المتقاربة

ومنها مثلا ما جاء في علل الشرائع ان اصل

تسمية الدينار دار نار وتسمية الدرهم

دار هم والعالم يتكالب عليها فلا

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